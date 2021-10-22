Стали известны условия контракта, которые «Ньюкасл» готов предложить Фонсеке

На днях новое руководство «Ньюкасла» отправило в отставку Стива Брюса и начало искать нового главного тренера для команды. По всей видимости, им станет португальский специалист Паулу Фонсека, возглавлявший ранее донецкий «Шахтёр» и «Рому».

По информации британского издания Daily Telegraph, Фонсека произвел хорошее впечатление на совет директоров во время собеседования. Также его способности по достоинству оценила Аманда Стэйвли, которая стала одной из главных действующих лиц в передаче акций клуба консорциуму Саудовской Аравии.

Как итог, «Ньюкасл» уже в ближайшие дни готов предложить португальцу контракт. Согласно источнику, Фонсека будет зарабатывать на Туманном Альбионе около восьми миллионов евро за сезон.