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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» заинтересовался форвардом, за которым охотятся топ-клубы Европы слухи

17 Октября 2021 • 21:42 Комментировать
Венеция
...
Фиорентина
4.00 3.65 1.90
Через 23 ч. 10 мин.

Согласно последним слухам, «Ньюкасл» не будет раскошеливаться на приобретение игроков ближайшей зимой. Однако, английский клуб уже строит грандиозные планы на следующий год.

Британский таблоид The Sun свидетельствует, что «сороки» намерены включиться в борьбу за форварда «Фиорентины» Душана Влаховича. Напомним, что серб изъявил свое нежелание продлевать контракт с «фиалками», а его агент активно ищет варианты для продолжения карьеры.

Правда, за трансфер нападающего новым владельцам «Ньюкасла» придется отдать не менее 100 миллионов евро – именно такой ценник на Влаховича повесил президент итальянского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Фиорентина Душан Влахович
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