Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро близок к продолжению профессиональной карьеры в чемпионате Италии.

Согласно информации ресурса Sky Sport Italia, недавний новичок Серии А рассматривает вариант усиления состава посредством приглашения нового вратаря. «Венеция» планирует перехватить 34-летнего свободного агента у «Эвертона» и «Гранады», также заинтересованных в его услугах.

Напомним, что Серхио Ромеро ушёл из состава «красных дьяволов» в июле, не выдержав конкуренции с Давидом Де Хеа и Дином Хендерсоном. В прошлом сезоне южноамериканец был в команде Сульшера номинально лишь третьим выбором тренера. Тогда он не провёл ни одного матча за манкунианцев.