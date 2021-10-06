Дортмундская «Боруссия» включилась в борьбу за сербского центрфорварда «Фиорентины» Душана Влаховича.

У молодого голеадора «фиалок» нет отбоя от предложений о трудоустройстве после того, как он отказался продлевать контракт со своим текущим работодателем.

Напомним, что ранее президент «лиловых» Рокко Коммиссо заявил, что Влахович отказался продлевать истекающий с клубом в 2023 году контракт.

По сведениям Calciomercato, дортмундская «Боруссия» намерена воспользоваться доступностью 21-летнего голеадора, пригласив того на место Эрлинга Холанна. Правда, у «шмелей» могут возникнуть трудности с выплатой отступных за Влаховича, составляющих 75 миллионов евро.