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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» нашла замену для Холанна в Италии слухи

06 Октября 2021 • 12:35 Комментировать
Боруссия Д
...
Майнц
16.10 16:30

Дортмундская «Боруссия» включилась в борьбу за сербского центрфорварда «Фиорентины» Душана Влаховича.

У молодого голеадора «фиалок» нет отбоя от предложений о трудоустройстве после того, как он отказался продлевать контракт со своим текущим работодателем.

Напомним, что ранее президент «лиловых» Рокко Коммиссо заявил, что Влахович отказался продлевать истекающий с клубом в 2023 году контракт.

По сведениям Calciomercato, дортмундская «Боруссия» намерена воспользоваться доступностью 21-летнего голеадора, пригласив того на место Эрлинга Холанна. Правда, у «шмелей» могут возникнуть трудности с выплатой отступных за Влаховича, составляющих 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Боруссия Дортмунд Душан Влахович Эрлинг Холанн Трансферы футбола - лето 2022
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