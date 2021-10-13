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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» продлила контракт с конкурентом Кокорина официально

13 Октября 2021 • 19:05 Комментировать
Венеция
...
Фиорентина
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18.10 21:45

Форвард флорентийского клуба Риккардо Соттиль подписал новый договор с «Фиорентиной».

«Фиалки» не стали терять зря время в период международной паузы, занявшись вопросом пролонгации отношений с ключевым игроком. Клубная пресс-служба «лиловых» в «Твиттере» оповестила о достижении договорённости с Риккардо Соттилем касаемо продолжения сотрудничества до 2026 года.

 

 

22-летний конкурент Александра Кокорина в текущем сезоне сыграл 5 матчей в рамках Серии А и отличился одним голом.

Напомним, что ранее россиянина раскритиковали в Италии, назвав его подписание «ла виолой» одним из худших трансферов.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Риккардо Соттиль
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