Форвард флорентийского клуба Риккардо Соттиль подписал новый договор с «Фиорентиной».

«Фиалки» не стали терять зря время в период международной паузы, занявшись вопросом пролонгации отношений с ключевым игроком. Клубная пресс-служба «лиловых» в «Твиттере» оповестила о достижении договорённости с Риккардо Соттилем касаемо продолжения сотрудничества до 2026 года.

22-летний конкурент Александра Кокорина в текущем сезоне сыграл 5 матчей в рамках Серии А и отличился одним голом.

Напомним, что ранее россиянина раскритиковали в Италии, назвав его подписание «ла виолой» одним из худших трансферов.