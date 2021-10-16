Агент Влаховича признался, что у игрока была достигнута договоренность с топ-клубом

Нападающий Душан Влахович, который повздорил с руководством «Фиорентины» из-за желания покинуть команду, уже определился со своим будущем. По крайней мере, такой информацией поделился агент игрока Дарко Ристич.

В интервью изданию FirenzeFiola представитель сербского форварда окончательно опроверг слухи о продлении контракта с «фиалками». «Этого не будет, Влахович уходит. Мы уже достигли договоренности с одним из клубов летом и до сих пор находимся с ними на связи», - подчеркнул Ристич.

Полагается, что речь идет о мадридском «Атлетико», который месяцами ранее предлагал за нападающего около 60 миллионов евро. Однако, «матрасники» в последний день трансферного окна подписали Антуана Гризманна, что может помешать переходу Влаховича.