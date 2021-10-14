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Чемпионат Италии. Серия А

Замена для Мбаппе: «ПСЖ» включился в борьбу за Влаховича слухи

14 Октября 2021 • 16:17 Комментировать (1)
Венеция
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Фиорентина
3.60 3.55 2.05
18.10 21:45

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович стал одним из самых затребованных футболистов на трансферном рынке. Отклонив предложение «фиалок» по новому контракту, игрок показал свои намерения сменить клубную прописку.

На серба уже на данный момент претендует целый ряд ведущих европейских команд, но на днях в борьбу за Влаховича включился еще и «ПСЖ», передает издание Le10Sport. По всей видимости, французы уже готовятся к уходу Килиана Мбаппе, рассматривая возможные варианты на подмену одному из своих лидеров.

К слову, эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Влаховича в 50 миллионов евро, но президент «Фиорентины» прошедшим летом отказался продавать форварда в «Атлетико» за 80 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина ПСЖ Душан Влахович
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
14 Октября 2021 в 17:10
Влахович - очень хорошее усиление для любого клуба...
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