Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович стал одним из самых затребованных футболистов на трансферном рынке. Отклонив предложение «фиалок» по новому контракту, игрок показал свои намерения сменить клубную прописку.

На серба уже на данный момент претендует целый ряд ведущих европейских команд, но на днях в борьбу за Влаховича включился еще и «ПСЖ», передает издание Le10Sport. По всей видимости, французы уже готовятся к уходу Килиана Мбаппе, рассматривая возможные варианты на подмену одному из своих лидеров.

К слову, эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Влаховича в 50 миллионов евро, но президент «Фиорентины» прошедшим летом отказался продавать форварда в «Атлетико» за 80 миллионов.