Кокорина не оказалось в заявке «Фиорентины» на матч с «Вероной»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно огласил заявку своей команды на предстоящий поединок в рамках итальянского чемпионата против «Вероны» - в ней не нашлось места российскому нападающему Александру Кокорину.

По информации издания FirenzeViola, причиной отсутствия футболиста может быть повреждение, которое он получил на одной из последних тренировок. Согласно источнику, Кокорина беспокоят мышечные проблемы из-за излишней нагрузки.

Стоит добавить, что на днях появились слухи о возможном уходе россиянина из команды. Местные СМИ считают, что в клубе на Кокорина не рассчитывают и уже ищут нового игрока на его позицию.