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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-игрок «Фиорентины» заявил, что не считает Кокорина футболистом

04 Октября 2021 • 21:45 Комментировать
Фиорентина
1:2
Наполи
окончен

Несмотря на то, что Александр Кокорин начал получать игровые минуты в текущем сезоне в составе «Фиорентины», пока его вклад в успехи команды не выглядит значимым.

Раскритиковал россиянина и ветеран «фиолок» Массимо Орландо, который в свое время выступал за клуб в течение шести лет. «Что касается Кокорина, то каждый его выход на поле разочаровывает. Иногда складывается такое впечатление, что он вовсе не футболист», - затронул эксперт выступления Кокорина, анализируя поражение «Фиорентины» от «Наполи» (1:2) в интервью Viola News.

Добавим, что нападающий до сих пор так и не сумел отметиться результативными действиями в поединках за итальянский коллектив.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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