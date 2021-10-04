Экс-игрок «Фиорентины» заявил, что не считает Кокорина футболистом

Несмотря на то, что Александр Кокорин начал получать игровые минуты в текущем сезоне в составе «Фиорентины», пока его вклад в успехи команды не выглядит значимым.

Раскритиковал россиянина и ветеран «фиолок» Массимо Орландо, который в свое время выступал за клуб в течение шести лет. «Что касается Кокорина, то каждый его выход на поле разочаровывает. Иногда складывается такое впечатление, что он вовсе не футболист», - затронул эксперт выступления Кокорина, анализируя поражение «Фиорентины» от «Наполи» (1:2) в интервью Viola News.

Добавим, что нападающий до сих пор так и не сумел отметиться результативными действиями в поединках за итальянский коллектив.