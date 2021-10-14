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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» подпишет ещё одного конкурента для Кокорина слухи

14 Октября 2021 • 19:31 Комментировать
Венеция
...
Фиорентина
3.60 3.55 2.05
18.10 21:45

Будущее нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине» выглядит не слишком радужно – россиянин практически не получает игровой практики, а руководство клуба уже ищет ему альтернативу.

Как стало известно журналистам La Nazione, «фиалки» зимой на правах аренды пригласят в команду Борху Майораля, который проигрывает конкуренцию в «Роме» при Жозе Моуринью. Согласно источнику, испанец станет вторым форвардом после Душана Влаховича, так как Кокорин не впечатляет тренерский штаб.

Стоит отметить, что Кокорин лишь трижды получал свой шанс в текущем розыгрыше Серии А, но так пока и не отметился результативными действиями. Примечательно, что в игре с «Интером» футболист за 10 минут даже ни разу не коснулся мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Борха Майораль
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