Будущее нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине» выглядит не слишком радужно – россиянин практически не получает игровой практики, а руководство клуба уже ищет ему альтернативу.

Как стало известно журналистам La Nazione, «фиалки» зимой на правах аренды пригласят в команду Борху Майораля, который проигрывает конкуренцию в «Роме» при Жозе Моуринью. Согласно источнику, испанец станет вторым форвардом после Душана Влаховича, так как Кокорин не впечатляет тренерский штаб.

Стоит отметить, что Кокорин лишь трижды получал свой шанс в текущем розыгрыше Серии А, но так пока и не отметился результативными действиями. Примечательно, что в игре с «Интером» футболист за 10 минут даже ни разу не коснулся мяча.