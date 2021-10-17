Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 162 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Повреждение Кокорина оказалось несерьёзным

17 Октября 2021 • 21:50 Комментировать
Венеция
...
Фиорентина
4.00 3.65 1.90
Через 23 ч. 9 мин.

Сегодня наставник «Фиорентины» Винченцо Итальяно огласил список футболистов, которые отправятся на матч против «Венеции» в рамках Серии А.

В заявке не оказалось российского нападающего Александра Кокорина, отсутствие которого местные СМИ списывали на мышечную травму. Как стало известно «Спорт-Экспрессу», игрок действительно испытывает проблемы со здоровьем.

Впрочем, в пресс-службе клуба сообщили, что повреждение не является серьезным. Вполне возможно, что Кокорин вернется в строй уже к следующим выходным, когда «Фиорентина» будет проводить очередной поединок во внутреннем первенстве.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Эмполи 1:4 Аталанта
окончен Дженоа 2:2 Сассуоло
окончен Удинезе 1:1 Болонья
окончен Наполи 1:0 Торино
Идет 47 минута Ювентус 1:0 Рома 1.76 4.2 4.3
18.10  21:45 Венеция ... Фиорентина 4.4 3.95 1.79
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Октября
22:22 · Италия. Серия А
Заньоло снова угодил в лазарет – футболист не смог доиграть матч с «Ювентусом»
21:50 · Италия. Серия А
Повреждение Кокорина оказалось несерьёзным
21:42 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» заинтересовался форвардом, за которым охотятся топ-клубы Европы слухи
21:20 · Италия. Серия А
​«Ювентус» - ​«Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:05 · Италия. Серия А
Аллегри и Моуринью огласили стартовые составы на центральный матч Серии А
21:00 · Италия. Серия А
«Торино» всё же не удалось прервать победную серию «Наполи»
20:36 · Италия. Серия А
Жиру рассказал, чего не хватает «Милану»
19:57 · Италия. Серия А
В Серии А случилась очередная тренерская отставка в сезоне 1 официально
19:02 · Италия. Серия А
Кокорина не оказалось в заявке «Фиорентины» на матч с «Венецией»
18:00 · Италия. Серия А
«Аталанта» разгромно победила без Миранчука, «Дженоа» и «Удинезе» добыли ничьи
17:57 · Италия. Серия А
Де Лихт не сыграет с «Ромой»
16:51 · Италия. Серия А
​Луис Фелипе объяснил своё странное удаление 1
16:46 · Италия. Серия А
​Травма Ребича оказалась несерьёзной
15:30 · Италия. Серия А
Победа над «Сампдорией» стала для «Кальяри» первой в сезоне
14:39 · Италия. Серия А
​«Наполи» показал специальную форму к Хэллоуину видео
Все новости
Рекомендуем