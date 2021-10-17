Повреждение Кокорина оказалось несерьёзным

Сегодня наставник «Фиорентины» Винченцо Итальяно огласил список футболистов, которые отправятся на матч против «Венеции» в рамках Серии А.

В заявке не оказалось российского нападающего Александра Кокорина, отсутствие которого местные СМИ списывали на мышечную травму. Как стало известно «Спорт-Экспрессу», игрок действительно испытывает проблемы со здоровьем.

Впрочем, в пресс-службе клуба сообщили, что повреждение не является серьезным. Вполне возможно, что Кокорин вернется в строй уже к следующим выходным, когда «Фиорентина» будет проводить очередной поединок во внутреннем первенстве.