«Венеция» неожиданно обыграла «Фиорентину»

Восьмой тур Серии А завершился матчем между «Венецией» и «Фиорентиной». Предпоследняя команда лиги практически не думала об атаках, нанеся всего два удара по воротам за весь матч, но при этом смогла забить единственный гол - контратаку завершил Маттиа Араму. «Фиалки» доминировали на поле, но так ничем и не ответили, в итоге уступив 0:1.
Россиянин Александр Кокорин не попал в заявку из-за проблем с мышцами. Его команда с 12 очками идет на восьмом месте, «Венеция» покинула зону вылета.
Протокол игры
|Венеция
|1:0
|Фиорентина
|(1:0) Араму Маттиа 36'
Ромеро Серхио • Эбюэхи Тайронн • Свобода Михаэль • Чеккарони Пьетро • 63'Хапс Ридгесиано • Бузио Джанлука • Вакка Антонио 65' ( Чрнигой Домен ( 65') • Ампаду Этан • 71'Араму Маттиа 87' ( Кальдара Маттиа ( 87') • Анри Тома 87' ( Хейманс Дан ( 87') • Джонсон Деннис 50' ( Окереке Давид ( 50')
Запасные: Маенпяя Ники • Кийине Софиан • Тессманн Таннер • Сигурдссон Арнор • Маццокки Паскуале • Перец Дор • Форте Франческо • Молинаро Кристиан
Терраччиано Пьетро • Одриосола Альваро 28' 46' ( Бенасси Марко ( 46' ) • 61'Миленкович Никола • Роша Игор II • Бираги Кристиано • Бонавентура Джакомо 75' ( Мале Юссеф ( 75') • Амрабат Софьян 24' 57' ( Гонсалес Николас ( 57') • Дункан Альфред 82' ( Пульгар Эрик ( 82') • Кальехон Хосе 57' ( Торрейра Лукас ( 57') • Влахович Душан • Соттил Рикардо 69' 77'
Запасные: Росати Антонио • Мартинес Лукас II • Мунтяну Луис • Настасич Матия • Терзич Алекса • Венути Лоренцо • Сапонара Риккардо
18 октября. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".