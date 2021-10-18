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Чемпионат Италии. Серия А

«Венеция» неожиданно обыграла «Фиорентину»

18 Октября 2021 • 23:43 Комментировать
Венеция
1:0
Фиорентина
окончен

Восьмой тур Серии А завершился матчем между «Венецией» и «Фиорентиной». Предпоследняя команда лиги практически не думала об атаках, нанеся всего два удара по воротам за весь матч, но при этом смогла забить единственный гол - контратаку завершил Маттиа Араму. «Фиалки» доминировали на поле, но так ничем и не ответили, в итоге уступив 0:1.

Россиянин Александр Кокорин не попал в заявку из-за проблем с мышцами. Его команда с 12 очками идет на восьмом месте, «Венеция» покинула зону вылета.

Протокол игры  
Венеция 1:0 Фиорентина
(1:0) Араму Маттиа 36'    
Ромеро Серхио Эбюэхи Тайронн Свобода Михаэль Чеккарони Пьетро   63' Хапс Ридгесиано Бузио Джанлука Вакка Антонио   65' (Чрнигой Домен (   65') Ампаду Этан   71' Араму Маттиа   87' (Кальдара Маттиа (   87') Анри Тома   87' (Хейманс Дан (   87') Джонсон Деннис   50' (Окереке Давид (   50')
Запасные: Маенпяя Ники Кийине Софиан Тессманн Таннер Сигурдссон Арнор Маццокки Паскуале Перец Дор Форте Франческо Молинаро Кристиан
Терраччиано Пьетро Одриосола Альваро   28'   46' (Бенасси Марко (   46'   61') Миленкович Никола Роша Игор II Бираги Кристиано Бонавентура Джакомо   75' (Мале Юссеф (   75') Амрабат Софьян   24'   57' (Гонсалес Николас (   57') Дункан Альфред   82' (Пульгар Эрик (   82') Кальехон Хосе   57' (Торрейра Лукас (   57') Влахович Душан Соттил Рикардо   69'   77'
Запасные: Росати Антонио Мартинес Лукас II Мунтяну Луис Настасич Матия Терзич Алекса Венути Лоренцо Сапонара Риккардо
18 октября. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".

 

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Фиорентина Венеция
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