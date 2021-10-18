«Венеция» неожиданно обыграла «Фиорентину»

Восьмой тур Серии А завершился матчем между «Венецией» и «Фиорентиной». Предпоследняя команда лиги практически не думала об атаках, нанеся всего два удара по воротам за весь матч, но при этом смогла забить единственный гол - контратаку завершил Маттиа Араму. «Фиалки» доминировали на поле, но так ничем и не ответили, в итоге уступив 0:1.

Россиянин Александр Кокорин не попал в заявку из-за проблем с мышцами. Его команда с 12 очками идет на восьмом месте, «Венеция» покинула зону вылета.