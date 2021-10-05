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Чемпионат Италии. Серия А

Кокорина признали одним из двух худших трансферов Серии А

05 Октября 2021 • 18:40 Комментировать
Венеция
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Фиорентина
4.05 3.67 1.90
18.10 21:45

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин попал в антирейтинг худших футболистов чемпионата Италии за последнее время.

Авторитетный итальянский ресурс La Gazzetta dello Sport отметил с приставкой минус сделку «фиалок» по приобретению Александра Кокорина у московского «Спартака». На Апеннинах задались вопросом, как вообще флорентийцы могли выложить за 30-летнего футболиста 4,5 миллиона евро.

Журналист Альфредо Педулла удивлён, что у россиянина к этому времени нет ни одного гола за почти год пребывания на «Артемио Франки».

Отметим, что в списке худших трансферов Италии оказался также Ведат Мурики, перешедший из «Фенербахче» в «Лацио» за 20 миллионов евро. У косовара всего 2 гола в 42 поединках за «орлов».

Ранее экс-игрок «Фиорентины» заявил, что вовсе не считает Кокона футболистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Фиорентина Александр Кокорин Серия А Ведат Мурики
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