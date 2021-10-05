Кокорина признали одним из двух худших трансферов Серии А

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин попал в антирейтинг худших футболистов чемпионата Италии за последнее время.

Авторитетный итальянский ресурс La Gazzetta dello Sport отметил с приставкой минус сделку «фиалок» по приобретению Александра Кокорина у московского «Спартака». На Апеннинах задались вопросом, как вообще флорентийцы могли выложить за 30-летнего футболиста 4,5 миллиона евро.

Журналист Альфредо Педулла удивлён, что у россиянина к этому времени нет ни одного гола за почти год пребывания на «Артемио Франки».

Отметим, что в списке худших трансферов Италии оказался также Ведат Мурики, перешедший из «Фенербахче» в «Лацио» за 20 миллионов евро. У косовара всего 2 гола в 42 поединках за «орлов».

Ранее экс-игрок «Фиорентины» заявил, что вовсе не считает Кокона футболистом.