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Чемпионат Италии. Серия А

«В Кокорина верят только писатели-фантасты»: журналист раскритиковал российского форварда

11 Октября 2021 • 20:31 Комментировать
Венеция
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Фиорентина
3.60 3.55 2.05
18.10 21:45

Пьетро Лаззерини, итальянский журналист, подверг критике нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«От Кокорина следовало избавиться летом, а на его позицию пригласить игрока с опытом выступлений в Серии А. Это колоссальное упущение. В Кокорина верят только писатели-фантасты. Или те, кто не видел никогда, как он играет. «Фиорентина» должна исправить собственную ошибку», - заявил Лаззерини в своём твиттер-аккаунте.

В текущем сезоне Кокорин провёл на поле всего 27 минут в трёх поединках.

Напомним, что ранее подписание «фиалками» 30-летнего россиянина за 4,5 миллиона евро на Апеннинах назвали одним из худших трансферов последнего времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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