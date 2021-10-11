«В Кокорина верят только писатели-фантасты»: журналист раскритиковал российского форварда

Пьетро Лаззерини, итальянский журналист, подверг критике нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«От Кокорина следовало избавиться летом, а на его позицию пригласить игрока с опытом выступлений в Серии А. Это колоссальное упущение. В Кокорина верят только писатели-фантасты. Или те, кто не видел никогда, как он играет. «Фиорентина» должна исправить собственную ошибку», - заявил Лаззерини в своём твиттер-аккаунте.

В текущем сезоне Кокорин провёл на поле всего 27 минут в трёх поединках.

Напомним, что ранее подписание «фиалками» 30-летнего россиянина за 4,5 миллиона евро на Апеннинах назвали одним из худших трансферов последнего времени.