В Англии выразили недоверие главе Премьер-лиги

Руководители клубов АПЛ намерены потребовать Гари Хоффмана покинуть занимаемый им пост.

Функционер лишь в прошлом году заступил на должность председателя Премьер-лиги Англии. Тем не менее, уже за столь непродолжительный временной отрезок доверие к нему упало настолько, что на Туманном Альбионе пошли разговоры о его возможной отставке. По информации журналиста Дэвида Орнштейна, причиной недовольства абсолютного большинства клубов АПЛ является покупка «Ньюкасла» Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии.

Напомним, что ранее собственник «Лидса» публично раскритиковал руководство АПЛ после прихода саудовцев в «Ньюкасл».