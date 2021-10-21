​«Ньюкасл» провёл переговоры с Фонсекой

Паулу Фонсека может стать тренером, под руководством которого «Ньюкасл» начнёт новую эру. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Sky Sports Кейн Дауни, новые владельцы «сорок» накануне провели дистанционные переговоры с Фонсекой. При этом боссы английского клуба хотят пообщаться и с другими кандидатами, прежде чем принять какое-то решение.

Напомним, что на днях тренерский мостик «Ньюкасла» оставил Стив Брюс. «Сороки» в этом чемпионате ещё ни разу не побеждали, поэтому они идут в зоне вылета.

Что касается Паулу Фонсеки, то он в настоящий момент не имеет работы. По завершению сезона 2020/2021 португалец ушёл из «Ромы».