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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ньюкасл» провёл переговоры с Фонсекой

21 Октября 2021 • 19:53 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Ньюкасл
1.95 3.65 3.80
23.10 17:00

Паулу Фонсека может стать тренером, под руководством которого «Ньюкасл» начнёт новую эру. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Sky Sports Кейн Дауни, новые владельцы «сорок» накануне провели дистанционные переговоры с Фонсекой. При этом боссы английского клуба хотят пообщаться и с другими кандидатами, прежде чем принять какое-то решение.

Напомним, что на днях тренерский мостик «Ньюкасла» оставил Стив Брюс. «Сороки» в этом чемпионате ещё ни разу не побеждали, поэтому они идут в зоне вылета.

Что касается Паулу Фонсеки, то он в настоящий момент не имеет работы. По завершению сезона 2020/2021 португалец ушёл из «Ромы».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Паулу Фонсека
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