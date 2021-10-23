Гвардиола высказался в поддержку уволенного из «Ньюкасла» Брюса

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал свое мнение касательно отставки Стива Брюса с должности наставника «Ньюкасла». Стоит отметить, что увольнение специалиста случилось после передачи акций клуба консорциуму из Саудовской Аравии.

«Брюс является одним из самых порядочных людей, которых я когда-либо встречал. К сожалению, таковы недочеты нашей профессии. Они обходятся с нами хуже, чем мы того заслуживаем», - отреагировал на ситуацию испанец в интервью FootballDaily.

Добавим, что «Ньюкасл» уже практически определился с новым тренером для команды – им, вероятно, в ближайшее время станет Паулу Фонсека.