​Названа сумма, которую Брюс получит от новых владельцев «Ньюкасла» после увольнения

В среду «Ньюкасл» объявил об уходе Стива Брюса с должности главного тренера команды. В ближайшее время «сороки», которые недавно получили финансово мощных владельцев, назначат нового специалиста.

Как сообщает на своих страницах The Athletic, новые владельцы «Ньюкасла» выплатят Стиву Брюсу около 8 миллионов фунтов (примерно 9,46 миллиона евро) компенсации за разрыв трудового соглашения.

После восьми сыгранных туров «Ньюкасл» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Сороки» в этом сезоне АПЛ пока не выиграли ни одного матчах – у них было три ничьи и пять поражений.