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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Названа сумма, которую Брюс получит от новых владельцев «Ньюкасла» после увольнения

20 Октября 2021 • 15:24 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Ньюкасл
1.95 3.65 3.80
23.10 17:00

В среду «Ньюкасл» объявил об уходе Стива Брюса с должности главного тренера команды. В ближайшее время «сороки», которые недавно получили финансово мощных владельцев, назначат нового специалиста.

Как сообщает на своих страницах The Athletic, новые владельцы «Ньюкасла» выплатят Стиву Брюсу около 8 миллионов фунтов (примерно 9,46 миллиона евро) компенсации за разрыв трудового соглашения.

После восьми сыгранных туров «Ньюкасл» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Сороки» в этом сезоне АПЛ пока не выиграли ни одного матчах – у них было три ничьи и пять поражений.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Стив Брюс
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