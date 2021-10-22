Ранее появились слухи, что «Ньюкасл» не собирается тратить более 50 миллионов евро в зимнее трансферное окно. Новые владельцы хотят сначала улучшить инфраструктуру клуба, чтобы приглашать более статусных игроков.

Однако, португальское издание Sport TV сообщает о заинтересованности английской команды в нападающем «Порту» Луисе Диасе. В контракте колумбийца прописана сумма отступных, которая равна 80 миллионам евро.

Согласно источнику, руководство «сорок» готово активировать клаузулу футболиста. Отметим, что в текущем сезоне 24-летний Диас записал на свой счет 11 голов в 20 поединках за «Порту» и сборную во всех турнирах.