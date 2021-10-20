​«Ньюкасл» попросил фанатов не носить арабскую одежду

Недавно «Ньюкасл» был выкуплен консорциумом, во главе которого стоит суверенный фонд Саудовской Аравии. Отмечая приход богатых владельцев, некоторые фанаты «сорок» пришли на матч против «Тоттенхэма» в традиционной арабской одежде.

«Ньюкасл» на своём официальном сайте выпустил обращение, попросив воздержаться от ношения арабской одежды и головных уборов тех фанатов, которые не ходят в такой одежде в повседневной жизни.

В обращении клуб подчёркивает, что одежда фанатов не обидела новых владельцев, но такие акции потенциально могут обидеть других людей.

Напомним, что в среду «Ньюкасл» объявил об уходе Стива Брюса с должности главного тренера команды.