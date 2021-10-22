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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета поддержал уволенного тренера «Ньюкасла» Брюса

22 Октября 2021 • 17:04 Комментировать
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Через 3 ч. 13 мин.

Стив Брюс после прекращения сотрудничества с «Ньюкаслом» признался, что он и его семья в течение двух лет подвергались травле со стороны болельщиков.

«Даже опытные тренеры задумываются о том, чтобы больше не возвращаться к работе. Если на вас оказывает столь большое влияние каждое мнение в мире, вы не сможете получать удовольствие от своей работы.

Мне было грустно от того, что я прочитал в заявлении Брюса. Мы говорим о человеке, который отдал футболу больше 40 лет своей жизни. Неприятно, когда персона с таким опытом сталкивается с подобными вещами», - приводит слова Микеля Артеты BBC.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Арсенал Лондон Стив Брюс Микель Артета
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