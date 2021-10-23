​Полиция начала расследование из-за скандального баннера, оскорбляющего новых владельцев «Ньюкасла»

Недавно «Ньюкасл» был выкуплен консорциумом, во главе которого стоит суверенный фонд Саудовской Аравии. В субботу «сороки» играли в гостях у «Кристал Пэлас», и фанаты лондонской команды вывесили на трибуне оскорбительный баннер.

На баннере изображён человек в арабской одежде, который целится мечом в сороку – символ «Ньюкасла». При этом сзади изображены фанаты «Ньюкасла», которые радуются «возвращению клуба».

В правой части баннера изображён чиновник в пиджаке с эмблемой Премьер-лиги. Он стоит будто бы в луже крови с мешком денег. При этом он поднимает большой палец вверх у списка с названием «тест владельцев». В списке стоят «птички» в следующих пунктах: терроризм, обезглавливание, нарушение гражданских прав, убийства, преследования и цензура.

Лондонская полиция объявила о старте расследования.