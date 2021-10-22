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Джон Терри назвал уволенного из «Ньюкасла» тренера легендой

22 Октября 2021 • 14:11 Комментировать (1)
Кристал Пэлас
...
Ньюкасл
1.95 3.65 3.80
23.10 17:00

Экс-капитан лондонского «Челси» отреагировал на увольнение Стива Брюса из должности главного тренера «Ньюкасл Юнайтед».

Поражение «сорок» в прошлом туре от «Тоттенхэма» со счётом 2:3 стоило 60-летнему специалисту работы.

«Тысяча матчей в роли тренера и ещё около 900 в статусе игрока. Вы были моим кумиром в детстве. Невероятный тренер и замечательный человек. Одним словом – легенда. Один из самых приятных людей, встречавшихся у меня на пути. Наслаждайтесь временем с семьей», - отметил Джон Терри у себя в «Инстаграме».

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от John Terry (@johnterry.26)

 

Ранее Терри в сезоне 2017/2018 выступал под руководством Стива Брюса за «Астон Виллу».

Поговаривают, что новым тренером «Ньюкасла» может стать Пауло Фонсека.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Джон Терри Стив Брюс
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
22 Октября 2021 в 14:34
Сопли...Ну какой легендарный тренер ?? Долгожитель, вот самая лестная для него характеристика , тренер уровня чемпоншипа.
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22.10  22:00 Арсенал ... Астон Вилла 1.79 3.9 4.4
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