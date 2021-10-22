Джон Терри назвал уволенного из «Ньюкасла» тренера легендой

Экс-капитан лондонского «Челси» отреагировал на увольнение Стива Брюса из должности главного тренера «Ньюкасл Юнайтед».

Поражение «сорок» в прошлом туре от «Тоттенхэма» со счётом 2:3 стоило 60-летнему специалисту работы.

«Тысяча матчей в роли тренера и ещё около 900 в статусе игрока. Вы были моим кумиром в детстве. Невероятный тренер и замечательный человек. Одним словом – легенда. Один из самых приятных людей, встречавшихся у меня на пути. Наслаждайтесь временем с семьей», - отметил Джон Терри у себя в «Инстаграме».

Ранее Терри в сезоне 2017/2018 выступал под руководством Стива Брюса за «Астон Виллу».

Поговаривают, что новым тренером «Ньюкасла» может стать Пауло Фонсека.