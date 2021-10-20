Руни не планирует тренировать «Ньюкасл»

В среду утром «Ньюкасл» расторг контракт с главным тренером команды Стивом Брюсом. Это случилось на 13-й день после перехода клуба к саудовским владельцам, которые планируют превратить середняка Премьер-лиги Англии в европейский гранд. На данный момент команда борется за выживание в элитном дивизионе. Временно исполнять обязанности наставника будет Грэм Джонс.

Что касается имени преемника Брюса, пока идут обсуждения. Главный тренер «Дерби» Уэйн Руни уже публично отказался от идеи перебраться в «Ньюкасл».

СМИ считают, что целью новых владельцев клуба является наставник «Атлетико» Диего Симеоне. Более реальными вариантами видятся Стивен Джеррард и Паулу Фонсека.