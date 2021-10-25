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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри объяснил, почему оставил на скамейке Кьезу и Дибалу

25 Октября 2021 • 00:37 Комментировать
Интер Милан
1:1
Ювентус
окончен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилано Аллегри после матча с «Интером», в котором его команде удалось уйти от поражения лишь на последних минутах, рассказал, почему оставил на скамейке лидеров коллектива Федерико Кьезу и Пауло Дибалу.

«Я знал, что с самого начала будет много борьбы, поэтому нужен был игрок по типу Деяна Кулушевски, чтобы он создавал дополнительное преимущество в этом аспекте. Как только темп немного спал, я тут же бросил в бой Кьезу и Дибалу. Но, мы слишком многое дали создать сопернику в течение 90 минут. Парни должны понимать, что нужно действовать более агрессивно на всех участках поля», - приводит слова наставника туринцев Football Italia.

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Интер Милан Ювентус Массимилиано Аллегри
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