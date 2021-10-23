Рабио вылечился от коронавируса и готов сыграть с «Интером»

Французский хавбек Адриен Рабио, который защищает цвета туринского «Ювентуса», возвращается в состав команды. Игрок сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию и теперь готов играть.

Напомним, что полузащитник находился на карантине с 9 октября. Из-за болезни Рабио пропустил финальный поединок Лиги наций.

Таким образом, Адриен имеет шанс выйти на поле в поединке против миланского «Интера». Центральный матч девятого тура чемпионата Италии состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» в воскресенье, 24 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.