Лидер миланского «Интера» Николо Барелла уже в ближайшее время поставит свою подпись под новым трудовым договором с действующим чемпионом Серии А.

Журналист Фабрицио Романо уверяет, что между сторонами уже состоялись несколько этапов переговоров, которые прошли без особых трудностей. Согласно источнику, клуб намерен сохранить игрока, а сам итальянец горит желанием продолжить свои выступления за «Интер».

К слову, это стало одной из причин, почему «Ливерпуль» неделями ранее отказался от идеи выходить с Бареллой на контакт, отдав предпочтение другим футболистам. Напомним, что срок действующего соглашения полузащитника с миланцами истекает летом 2024 года.