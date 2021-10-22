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Чемпионат Италии. Серия А

Джеко рассказал, почему сорвался его трансфер в «Ювентус»

22 Октября 2021 • 15:26 Комментировать
Интер Милан
...
Ювентус
2.15 3.55 3.30
24.10 21:45

Нападающий миланского «Интера» Эдин Джеко подтвердил, что год назад он был близок к переходу в ряды «Ювентуса».

«Рома» начала вести переговоры с туринцами, и я изначально ничего об этом не знал. Меня уведомили позже. Трансфер не случился, поскольку римлянам не удалось найти замену для меня», - признался Эдин Джеко.

В воскресенье 35-летний Джеко впервые сыграет против «старой синьоры» в футболке «Интера». По словам боснийца, он будет готов уйти с поля без забитых мячей, лишь бы его команда победила.

Ранее директор «нерадзури» заявил, что миланцы ничего не потеряли, пригласив на позицию Ромелу Лукаку Эдина Джеко.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Ювентус Эдин Джеко
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