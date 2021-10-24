Хавбек «Тоттенхэма» Гарри Уинкс близок к переезду в чемпионат Италии.

Согласно данным источника The Times, у футболиста середины поля «шпор» есть вариант с получением работы в Серии А. В его услугах оказались заинтересованы сразу два местных топ-клуба – столичная «Рома» и миланский «Интер».

Сообщается, что игрока не устраивает то, как развивается его карьере в Лондоне, поэтому он готов сменить клубную прописку уже в январе. Вероятно, Уинкс отправится в аренду.

У Гарри Уинкса на руках действующий с клубом контракт до 2024 года. В нынешнем сезоне он провёл всего 6 матчей, отличившись одним ассистом.