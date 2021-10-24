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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Рома» поспорит с «Интером» за полузащитника «Тоттенхэма» слухи

24 Октября 2021 • 14:59 Комментировать
Вест Хэм
...
Тоттенхэм
2.30 3.50 3.00
Через 0 ч. 53 мин.

Хавбек «Тоттенхэма» Гарри Уинкс близок к переезду в чемпионат Италии.

Согласно данным источника The Times, у футболиста середины поля «шпор» есть вариант с получением работы в Серии А. В его услугах оказались заинтересованы сразу два местных топ-клуба – столичная «Рома» и миланский «Интер».

Сообщается, что игрока не устраивает то, как развивается его карьере в Лондоне, поэтому он готов сменить клубную прописку уже в январе. Вероятно, Уинкс отправится в аренду.

У Гарри Уинкса на руках действующий с клубом контракт до 2024 года. В нынешнем сезоне он провёл всего 6 матчей, отличившись одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Тоттенхэм Гарри Уинкс
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24.10  16:00 Вест Хэм ... Тоттенхэм 2.6 3.5 2.7
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