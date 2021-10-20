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Чемпионат Италии. Серия А

Слова Бонуччи рассмешили Видаля

20 Октября 2021 • 19:40 Комментировать
Интер Милан
...
Ювентус
2.15 3.55 3.30
24.10 21:45

В воскресенье в Серии А сыграют последние чемпионы Италии, «Интер» с «Ювентусом». Футболисты уже начали «артподготовку» перед поединком.

Защитник «старой синьоры» Леонардо Бонуччи заявил, что миланцы выиграли прошлый сезон из-за того, что «Ювентус» допускал ошибки.

- Ха-ха-ха. У «Ювентуса» будет еще одна попытка. Посмотрим в этом году на поле, кто же будет лучшим, - заявил Артуро Видаль Mediaset Infinity.

Чилиец также дал комментарий по поводу результата матча Лиги чемпионов с «Шерифом» (3:1): «Это был настоящий Видаль. В прошлом сезоне было сложно, потому что я пришел поздно и пропустил предсезонку. Сейчас я абсолютно счастлив и здоров».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Леонардо Бонуччи Артуро Видаль
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