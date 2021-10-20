Слова Бонуччи рассмешили Видаля

В воскресенье в Серии А сыграют последние чемпионы Италии, «Интер» с «Ювентусом». Футболисты уже начали «артподготовку» перед поединком.

Защитник «старой синьоры» Леонардо Бонуччи заявил, что миланцы выиграли прошлый сезон из-за того, что «Ювентус» допускал ошибки.

- Ха-ха-ха. У «Ювентуса» будет еще одна попытка. Посмотрим в этом году на поле, кто же будет лучшим, - заявил Артуро Видаль Mediaset Infinity.

Чилиец также дал комментарий по поводу результата матча Лиги чемпионов с «Шерифом» (3:1): «Это был настоящий Видаль. В прошлом сезоне было сложно, потому что я пришел поздно и пропустил предсезонку. Сейчас я абсолютно счастлив и здоров».