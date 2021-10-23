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Чемпионат Италии. Серия А

​Индзаги доволен словами Аллегри о фаворите в борьбе за Скудетто

23 Октября 2021 • 21:56 Комментировать
Интер Милан
...
Ювентус
2.10 3.60 3.40
Через 23 ч. 27 мин.

В одном из двух главных матчей воскресенья в Серии А лицом к лицу сойдутся «Интер» и «Ювентус». Рулевой «старой синьоры» Массимилиано Аллегри назвал «Интер» фаворитом в борьбе за Скудетто в этом сезоне. Наставник «нерадзурри» дал комментарий касательно слов своего визави.

«Если он – тренер, которого я очень уважаю – так говорит, это хорошо. Но я могу сказать то же самое о «Ювентусе», «Наполи», «Милане» и других командах. Мы хотим быть главными героями, и будем делать всё, что в наших силах», - сказал Индзаги в ходе предматчевой пресс-конференции.

Матч «Интер» - «Ювентус» стартует 24 октября в 21:45 по Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Симоне Индзаги Массимилиано Аллегри
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24.10  16:00 Фиорентина ... Кальяри 1.66 4.2 5
24.10  19:00 Рома ... Наполи 2.75 3.7 2.47
24.10  21:45 Интер Милан ... Ювентус 2.34 3.7 2.95
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