​Индзаги доволен словами Аллегри о фаворите в борьбе за Скудетто

В одном из двух главных матчей воскресенья в Серии А лицом к лицу сойдутся «Интер» и «Ювентус». Рулевой «старой синьоры» Массимилиано Аллегри назвал «Интер» фаворитом в борьбе за Скудетто в этом сезоне. Наставник «нерадзурри» дал комментарий касательно слов своего визави.

«Если он – тренер, которого я очень уважаю – так говорит, это хорошо. Но я могу сказать то же самое о «Ювентусе», «Наполи», «Милане» и других командах. Мы хотим быть главными героями, и будем делать всё, что в наших силах», - сказал Индзаги в ходе предматчевой пресс-конференции.

Матч «Интер» - «Ювентус» стартует 24 октября в 21:45 по Москве.