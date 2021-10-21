Черчесов подтвердил, что «Ювентус» хотел купить Головина

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что Александр Головин в 2018 году заинтересовал тогдашних чемпионов Серии А – туринский «Ювентус».

«Всем нравилась игра Головина версии 2018 года. Неслучайно его тогда связывали с «Ювентусом». Трудно рассуждать, что могло бы получится. Я больше люблю говорить о конкретике. Туринцы сделали правильно, положив на него глаз», - цитирует Черчесова TuttoJuve.

Российский тренер также ответил на вопрос, кто из российских футболистов мог бы заиграть в Серии А. По мнению Черчесова, чемпионат Италии является очень жестким и конкурентоспособным, что доказывает пример Миранчука в «Аталанте».