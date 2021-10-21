Дибала полностью восстановился от травмы

В конце сентября по ходу матча против «Сампдории» в рамках итальянского чемпионата плеймейкер «Ювентуса» Пауло Дибала получил растяжение, из-за которого не мог помочь команде в последних играх.

Итальянское издание Gazzetta dello Sport свидетельствует, что аргентинец наконец-то вернулся в строй. Согласно источнику, уже сегодня игрок тренировался в общей группе, а наставник Масимиллиано Аллегри рассчитывает на него в противостоянии с «Интером», которое запланировано на воскресенье, 24 октября.

Стоит добавить, что в текущем сезоне Дибала шесть раз выходил на поле в составе «Ювентуса», сумев отметиться тремя голами и двумя результативными передачами.