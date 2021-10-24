В ближайшие дни «Ювентус» порадует своих фанатов новостью о продлении контракта с нападающим Пауло Дибалой. Об этом сообщает Calcio Mercato.

Переговоры между «Ювентусом» и Дибалой проходили достаточно долго. Ходили слухи, что аргентинец может уехать из Турина, однако руководство «старой синьоры» видит в Пауло одного из лидеров обновлённой команды, поэтому клуб старался удержать игрока. В итоге новый контракт был согласован.

Пауло Дибала играет за «Ювентус» с лета 2015 года. За шесть сезонов с лишним нападающий провёл за «старую синьору» 260 матчей. В них аргентинский нападающий забил 103 гола и отдал 44 голевых паса на партнёров.