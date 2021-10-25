Бергоми: «С Лукаку «Интер» обыграл бы «Ювентус» со счётом 3:0»

Бывший защитник «Интера» Джузеппе Бергоми уверен, что миланский клуб во вчерашнем матче с «Ювентусом» должен был добывать победу. Экс-игрок рассказал, чего не хватило подопечным Симоне Индзаги.

«Я не помню, чтобы туринцы хотя бы что-то создали у ворот Самира Хандановича. Знаете, с Ромелу Лукаку это противостояние закончилось бы со счетом 3:0 в пользу «Интера». Команда полностью владеет ситуацией, но нет того, кто способен нанести решающий удар», - цитирует Бергоми сетевое издание Football Italia.

Уточним, что «Ювентус» ушел от поражения лишь на 89-й минуте, сравняв счет с помощью пенальти в исполнении Пауло Дибалы.