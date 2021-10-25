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Чемпионат Италии. Серия А

Бергоми: «С Лукаку «Интер» обыграл бы «Ювентус» со счётом 3:0»

25 Октября 2021 • 16:36 Комментировать (2)
Интер Милан
1:1
Ювентус
окончен

Бывший защитник «Интера» Джузеппе Бергоми уверен, что миланский клуб во вчерашнем матче с «Ювентусом» должен был добывать победу. Экс-игрок рассказал, чего не хватило подопечным Симоне Индзаги.

«Я не помню, чтобы туринцы хотя бы что-то создали у ворот Самира Хандановича. Знаете, с Ромелу Лукаку это противостояние закончилось бы со счетом 3:0 в пользу «Интера». Команда полностью владеет ситуацией, но нет того, кто способен нанести решающий удар», - цитирует Бергоми сетевое издание Football Italia.

Уточним, что «Ювентус» ушел от поражения лишь на 89-й минуте, сравняв счет с помощью пенальти в исполнении Пауло Дибалы.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Джузеппе Бергоми Ромелу Лукаку
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Комментарии (2)
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Beorn_n
25 Октября 2021 в 16:49
С Дель Пьеро Юве бы обыграл Интер 15-0
BESTJuventus21
25 Октября 2021 в 16:44
последние 3(2 кубка и 1 чемп) игры с Лукаку, интер отсасывал. о чем говорит этот даун?))
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