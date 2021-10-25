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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала: «Ювентус» должен быть доволен ничейным результатом»

25 Октября 2021 • 10:25 Комментировать (2)
Интер Милан
1:1
Ювентус
окончен

Один из лидеров туринского «Ювентуса» Пауло Дибала поделился мнением о результате поединка против миланского «Интера» в рамках девятого тура итальянского чемпионата. В этой встрече была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

«Я играю за «Ювентус», эта команда всегда настроена на победу. Но в этот раз нам противостоял сильный соперник. Учитывая то, как складывалась игра, мы можем быть довольны ничейным результатом», - передает слова аргентинского нападающего DAZN.

«Интер» открыл счет на 17-й минуте благодаря точному выстрелу Эдина Джеко. «Старая синьора» смогла отыграться на последних минутах – пенальти успешно реализовал Пауло Дибала.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Горлов Пётр
25 Октября 2021 в 12:28
В этом весь нынешний Юве. Ничья за щастье, вот это Рон развалил команду)))
Ale10JUFC
25 Октября 2021 в 12:15
Вот тебе и 10- ка . Какого Юве должен радоваться ничейному результату, когда отставание от 1 го места 10 баллов, и в этом туре Наполи потерял очки и надо было их догонять, а так радоваться может только Наполи, Юве и сам не набрал 3 балла так еще и Интер придержали. Ну надеюсь другие игроки всё-таки будут старятся и довольствоваться победами.
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