Дибала: «Ювентус» должен быть доволен ничейным результатом»

Один из лидеров туринского «Ювентуса» Пауло Дибала поделился мнением о результате поединка против миланского «Интера» в рамках девятого тура итальянского чемпионата. В этой встрече была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

«Я играю за «Ювентус», эта команда всегда настроена на победу. Но в этот раз нам противостоял сильный соперник. Учитывая то, как складывалась игра, мы можем быть довольны ничейным результатом», - передает слова аргентинского нападающего DAZN.

«Интер» открыл счет на 17-й минуте благодаря точному выстрелу Эдина Джеко. «Старая синьора» смогла отыграться на последних минутах – пенальти успешно реализовал Пауло Дибала.