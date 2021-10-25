Перишич интересен двум клубам АПЛ

Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич, по всей видимости, все же покинет клуб летом следующего года. Тогда у него истекает срок действия соглашения, которое руководство пока не намерено продлевать.

Как следствие, воспользоваться ситуацией желают «Эвертон» и «Вест Хэм» - обе команды попробуют уже зимой достичь с игроком устной договоренности. Однако, не факт, что представители английской Премьер-лиги смогут потянуть запросы 32-летнего хорвата по зарплате, такой информацией поделилось издание Fichajes.

Перишич принял участие в 11 матчах «Интера» в текущем сезоне во всех турнирах, отличившись двумя голами и одной результативной передачей.