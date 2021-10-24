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Чемпионат Италии. Серия А

Спорное решение арбитра и Дибала спасли «Ювентус» от поражения в Милане

24 Октября 2021 • 23:46 Комментировать (5)
Интер Милан
1:1
Ювентус
окончен

В центральном матче девятого тура Серии А миланский «Интер» принимал «Ювентус».

Протокол игры  
Интер Милан 1:1 Ювентус
(1:0) Джеко Эдин 17'    
    89' Дибала Пауло (1:1)
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро Дармиан Маттео Барелла Николо   40'   90' (Весино Матиас (   90') Брозович Марсело Чалханоглу Хакан   61' (Гальярдини Роберто (   61') Перишич Иван   71'   72' (Санчес Алексис (   72') Джеко Эдин Мартинес Лаутаро   72' (Дюмфрис Дензел (   72')
Запасные: Сенси Стефано Кордац Алекс Сатриано Мартин Д'Амброзио Данило Раноккия Андреа Раду Йонуц Коларов Александар Димарко Федерико
Щесны Войцех Данило Луис Бонуччи Леонардо Кьеллини Джорджо Алекс Сандро   44' Куадрадо Хуан   65' (Дибала Пауло (   65') Маккенни Уэстон   83' (Жорже Кайо (   83') Локателли Мануэль   83' (Мело Артур (   83') Бернардески Федерико   18' (Бентанкур Родриго (   18') Кулушевски Деян   65' (Кьеза Федерико (   65') Мората Альваро
Запасные: Ругани Даниэле Ремзи Аарон Пинсольо Карло Де Лихт Маттайс Пеллегрини Лука Де Шильо Маттиа Перин Маттиа
24 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

Воскресный вечер стал просто роскошным подарком не только для фанов «Зенита», но и для любителей итальянского футбола. На разогреве выступили «Рома» Жозе Моуринью и лидирующий «Наполи», а затем на сцену вышли зубры Серии А – миланский «Интер» и туринский «Ювентус». Команда Аллегри в шикарном настроении: шесть минимальных побед подряд, четыре последних со счётом 1:0.

Туринцы посреди недели удачно съездили в Санкт-Петербург, а «Интер» прервал сказку «Шерифа», нанеся молдаванам Вернидуба первое поражение в лигочемпионском сезоне. Симоне Индзаги победный состав слегка изменил, но дуэт Джеко – Мартинес, с Бареллой и Першичем под ними неприкасаемы. У Аллегри впереди появились Мората с Кулушевски, по краям их поддерживали Бернардески и Куадрадо, а мячи распределял Локателли.

Одна из первых подач Мануэля, кстати, создал опасность у ворот «Интера». Мората пробил после кросса, но Ханданович дважды выручил, справившись ещё с добивание Алекса Сандро. «Интер» размениваться не стал, открыл счёт в первой толковой атаке. Хакан Чалханоглу со средней дистанции разразился шикарным ударом, но перекладина спасла «Ювентус». А вот с добивание «хищника» Джеко уже никто не совладал – 1:0.

Embed from Getty Images

Проблемы туринцев продолжились травмой Бернардески, которого заменил Бентанкур. «Ювентус» долго приходил в себя, «Интер» не торопил соперника и не торопился сам, а игра стала по-настоящему итальянской, в лучших традициях доминирования обороны над атакой. Складывалось ощущение, что «старой синьоре» отыгрываться не нужно. Ужасно убаюкивающий темп, на поле ровным счётом ничего не происходит. И если первый тайм команды завершили хоть с небольшим движением, то второй начали совсем тихо. За первые 25 минут – ни одного удара в створ.

Аллегри не выдержал, бросив в бой сразу Дибалу и Кьезу, но момент создал «Интер». Это Перишич обокрал Куадрадо, влетел в штрафную площадь, однако пробил выше ворот. Перестановки Аллегри тоже давали результат, но не столь мощный, как ему хотелось бы. Пауло Дибала со штрафного технично «стенку» перекинул, направив мяч в нижний угол, однако там уже поджидал его Самир Ханданович. И только за 2 минуты до конца матча спаслась «старая синьора».

Embed from Getty Images

Маурицио Мариани неожиданно побежал смотреть VAR, хотя эпизод с борьбой Дюмфриса и Сандро в штрафной площади, казалось, давно был заигран. Но рефери увидел пенальти, а реализовал его Пауло Дибала – 1:1. Довольно спорное решение арбитра спасло «Ювентус» в Милане.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
BESTJuventus21
24 Октября 2021 в 23:56
спорное разве что для паршивых редакторов интеристов)
Beorn_n
24 Октября 2021 в 23:56
Ничего спорного там небыло. Чистый пенальти. От решений Аллегри порою тошнит. Привозчик Кьеллини в старте, любимый всеми Берни в старте, Кьеза которого Аллегри просто загубит на скамейке. Игра скорее должна была быть 0-0. Рикошет и пенальти решили иначе. Форца Юве, Аллегри минус.
Тимошевский Станислав
24 Октября 2021 в 23:53
Да, пенальти в пользу Юве - это всегда спорный пенальти, пенальти в пользу соперника Юве - это всегда бесспорный пенальти! Это другое, понимать надо!
Стэтхэм на минималках
24 Октября 2021 в 23:52
Та игра ничейная был от слова совсем, классический ватокат нулевых)
Tavadi
24 Октября 2021 в 23:52
клоуны евроспортовские, где спорное решение в пользу Ювентуса? говно миланское судейка тащил весь матч, барелла и шкриньяр отдыхать вместе с предателем великого Лацио должны были. вы если сайт футбольный создаёте, так и пишите, что поддерживаем шлак и воров, а не честный футбол.
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окончен Верона 4:1 Лацио
окончен Фиорентина 3:0 Кальяри
окончен Рома 0:0 Наполи
окончен Интер Милан 1:1 Ювентус 2.34 3.7 2.95
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