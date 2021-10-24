Спорное решение арбитра и Дибала спасли «Ювентус» от поражения в Милане

В центральном матче девятого тура Серии А миланский «Интер» принимал «Ювентус».

Воскресный вечер стал просто роскошным подарком не только для фанов «Зенита», но и для любителей итальянского футбола. На разогреве выступили «Рома» Жозе Моуринью и лидирующий «Наполи», а затем на сцену вышли зубры Серии А – миланский «Интер» и туринский «Ювентус». Команда Аллегри в шикарном настроении: шесть минимальных побед подряд, четыре последних со счётом 1:0.

Туринцы посреди недели удачно съездили в Санкт-Петербург, а «Интер» прервал сказку «Шерифа», нанеся молдаванам Вернидуба первое поражение в лигочемпионском сезоне. Симоне Индзаги победный состав слегка изменил, но дуэт Джеко – Мартинес, с Бареллой и Першичем под ними неприкасаемы. У Аллегри впереди появились Мората с Кулушевски, по краям их поддерживали Бернардески и Куадрадо, а мячи распределял Локателли.

Одна из первых подач Мануэля, кстати, создал опасность у ворот «Интера». Мората пробил после кросса, но Ханданович дважды выручил, справившись ещё с добивание Алекса Сандро. «Интер» размениваться не стал, открыл счёт в первой толковой атаке. Хакан Чалханоглу со средней дистанции разразился шикарным ударом, но перекладина спасла «Ювентус». А вот с добивание «хищника» Джеко уже никто не совладал – 1:0.

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Проблемы туринцев продолжились травмой Бернардески, которого заменил Бентанкур. «Ювентус» долго приходил в себя, «Интер» не торопил соперника и не торопился сам, а игра стала по-настоящему итальянской, в лучших традициях доминирования обороны над атакой. Складывалось ощущение, что «старой синьоре» отыгрываться не нужно. Ужасно убаюкивающий темп, на поле ровным счётом ничего не происходит. И если первый тайм команды завершили хоть с небольшим движением, то второй начали совсем тихо. За первые 25 минут – ни одного удара в створ.

Аллегри не выдержал, бросив в бой сразу Дибалу и Кьезу, но момент создал «Интер». Это Перишич обокрал Куадрадо, влетел в штрафную площадь, однако пробил выше ворот. Перестановки Аллегри тоже давали результат, но не столь мощный, как ему хотелось бы. Пауло Дибала со штрафного технично «стенку» перекинул, направив мяч в нижний угол, однако там уже поджидал его Самир Ханданович. И только за 2 минуты до конца матча спаслась «старая синьора».

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Маурицио Мариани неожиданно побежал смотреть VAR, хотя эпизод с борьбой Дюмфриса и Сандро в штрафной площади, казалось, давно был заигран. Но рефери увидел пенальти, а реализовал его Пауло Дибала – 1:1. Довольно спорное решение арбитра спасло «Ювентус» в Милане.