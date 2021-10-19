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Чемпионат Италии. Серия А

Гендиректор «Интера» рассказал, кто из лидеров останется в команде

19 Октября 2021 • 22:20 Комментировать
Интер Милан
...
Ювентус
2.15 3.55 3.30
24.10 21:45

Гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта опроверг информацию о том, что по итогам текущего сезона клуб может распрощаться еще с целым рядом игроков основной обоймы.

В разговоре с журналистом Фабрицио Романо чиновник заверил, что несмотря на слухи, свое желание остаться в команде изъявил полузащитник Марсело Брозович. Точно так же не собираются никуда уходить Николо Барелла и Лаутаро Мартинес, которых активно сватают в английскую Премьер-лигу.

Добавим, что срок действия контракта хорвата истекает летом следующего года, а соглашения итальянца и аргентинца рассчитаны еще на несколько сезонов. К слову, летом миланцы устроили распродажу, чтобы стабилизировать финансовое положение. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта
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