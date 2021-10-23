Манчини пожаловался на малое количество итальянцев в составах грандов Серии А

Уже завтра, 24 октября, пройдет центральный матч девятого тура Серии А между «Интером» и «Ювентусом». У главного тренера сборной Италии Роберто Манчини спросили, кого он считает фаворитом противостояния.

Правда, помимо прогноза, наставник также обратил свое внимание на отсутствие местных футболистов в составах обеих команд. «Да, в этом поединке мы увидим на поле итальянцев, некоторые даже являются лидерами своих коллектив, но их должно быть больше», - подчеркнул Манчини в интервью Football Italia.

Примечательно, что на днях в матчах еврокубков «Интер» вышел на поле с двумя итальянцами в составе, а «Ювентус» с пятью.