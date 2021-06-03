Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Шахматки Сборные Стадионы Прогнозы

Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Милан» сдаст Коломбо в новую аренду

03 Июня 2021, 10:20,

Юный форвард «Милана» и молодёжной сборной Италии Лоренцо Коломбо по окончании сезона вернулся в расположение основного работодателя после продуктивной аренды в «Кремонезе».

Журналисты Calciomercato сообщают, что 19-летний итальянец встретит новый сезон за пределами «Сан-Сиро» - на него имеется спрос среди команд Серии В. Коломбо взращен в системе «Милана» - в его активе есть пять матчей за «россонери» в Серии А.

Форвард оценивается в 1 миллион евро, в то время как его соглашение с «Миланом» теряет юридическую силу лишь летом 2024 года. В прошлом сезоне Коломбо провёл 13 матчей в Серии В и однажды поразил ворота.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Милан, Серия А, Трансферы футбола - лето 2021, Серия В, Лоренцо Коломбо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола