«Милан» сдаст Коломбо в новую аренду

Юный форвард «Милана» и молодёжной сборной Италии Лоренцо Коломбо по окончании сезона вернулся в расположение основного работодателя после продуктивной аренды в «Кремонезе».

Журналисты Calciomercato сообщают, что 19-летний итальянец встретит новый сезон за пределами «Сан-Сиро» - на него имеется спрос среди команд Серии В. Коломбо взращен в системе «Милана» - в его активе есть пять матчей за «россонери» в Серии А.

Форвард оценивается в 1 миллион евро, в то время как его соглашение с «Миланом» теряет юридическую силу лишь летом 2024 года. В прошлом сезоне Коломбо провёл 13 матчей в Серии В и однажды поразил ворота.