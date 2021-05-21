Малиновский - самый ценный игрок Серии А

Украинский футболист «Аталанты» Руслан Малиновский был назван самым ценным футболистом итальянской Серии А в текущем месяце. 28-летний полузащитник в четырех майских матчах отметился двумя голами и тремя ассистами на одноклубников. Суммарно же по ходу сезона Малиновский 10 раз отправлял мячи в сетку ворот противников и в 12 случаях ставал автором результативных передач партнерам.

Пресс-служба Серии А сообщает о том, что награду Руслану Малиновскому вручат перед стартом заключительного матча сезона против «Милана». После 37 туров бергамаски набрали 78 очков и идут на втором месте в чемпионате Италии.