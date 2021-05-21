Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Малиновский - самый ценный игрок Серии А

21 Мая 2021, 15:28,

Украинский футболист «Аталанты» Руслан Малиновский был назван самым ценным футболистом итальянской Серии А в текущем месяце. 28-летний полузащитник в четырех майских матчах отметился двумя голами и тремя ассистами на одноклубников. Суммарно же по ходу сезона Малиновский 10 раз отправлял мячи в сетку ворот противников и в 12 случаях ставал автором результативных передач партнерам.

Пресс-служба Серии А сообщает о том, что награду Руслану Малиновскому вручат перед стартом заключительного матча сезона против «Милана». После 37 туров бергамаски набрали 78 очков и идут на втором месте в чемпионате Италии.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Аталанта, Руслан Малиновский
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
White_Shark
21 Мая 2021, 17:07

Молодец!
Замечу - он вряд ли обошёлся Аталанте в 105 лимонов))

1
Misha_diablo_football
21 Мая 2021, 16:25

А где же тащер Аталанты и всея России, не го же российскому сайту хвалить украинца((...

2
Juventissimo
21 Мая 2021, 16:13

Они ошиблись. В Бергамо есть более важный и ценный игрок, о котором жужжат все мировые новостные агентства.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола