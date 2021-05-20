​Гасперини оценил шансы «Аталанты» на чемпионство в следующем сезоне

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после поражения от «Ювентуса» в финале Кубка Италии ответил на вопрос о том, сможет ли его команда побороться за чемпионство в следующем сезоне.

«Со времён «Вероны» или «Сампдории» клуб нашего размера не выигрывал Скудетто. Очевидно, это означает, что конкурировать с большими клубами очень сложно. То же самое и с Кубком Италии. Думаю, «Виченца» 30 лет назад была последним действительно маленьким клубом, выигравшим этот трофей.

Мы вышли в финал Кубка Италии второй раз за три года и большую часть матча достойно противостояли «Ювентусу». Мы счастливы, что достигли этого уровня», - сказал Гасперини RAI Sport.