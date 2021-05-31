Жиру покинет «Челси» этим летом

Французский нападающий Оливье Жиру расстанется с «Челси» во время летнего трансферного окна – 34-летний форвард, скорее всего, присоединится к «Милану».

Такими сведениями располагает Sky Sports. Жиру, ставший победителем Лиги чемпионов в составе «синих», покинет АПЛ в статусе свободного агента.

Напомним, что француз, оцениваемый в пять миллионов евро порталом Transfermarkt, провёл в АПЛ 17 игр, став автором четырех забитых голов. В Лиге чемпионов его статистика весомее – 8 матчей и 6 точных выстрелов. «Милан», как известно, финишировал в Серии А на второй строчке.