Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Ибрагимович будет мотивировать игроков «Милана» перед решающей игрой Серии А

19 Мая 2021, 13:59,

На выходных «Милан» сыграет против «Аталанты» в заключительном туре итальянской Серии А. Если «россонери» потеряют очки, они рискуют остаться без билета в Лигу чемпионов, так что игра во многом будет ключевой.

Златан Ибрагимович не сможет помочь «Милану» на поле в Бергамо из-за повреждения, однако шведский футболист будет находиться рядом с командой. Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, Ибрагимович в ближайшие дни и даже в день матча будет выступать в роли лидера и мотиватора в раздевалке.  

На текущую минуту «Милан» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, но пятый «Ювентус» отстаёт всего на один зачётный балл.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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