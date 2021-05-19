​Ибрагимович будет мотивировать игроков «Милана» перед решающей игрой Серии А

На выходных «Милан» сыграет против «Аталанты» в заключительном туре итальянской Серии А. Если «россонери» потеряют очки, они рискуют остаться без билета в Лигу чемпионов, так что игра во многом будет ключевой.

Златан Ибрагимович не сможет помочь «Милану» на поле в Бергамо из-за повреждения, однако шведский футболист будет находиться рядом с командой. Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, Ибрагимович в ближайшие дни и даже в день матча будет выступать в роли лидера и мотиватора в раздевалке.

На текущую минуту «Милан» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, но пятый «Ювентус» отстаёт всего на один зачётный балл.