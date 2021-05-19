​Алексей Миранчук высказался о слухах, связывающих его с «Зенитом»

|
19 Мая 2021, 10:39,
|
|
Хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук стал героем нового видео, появившегося на канале Нобеля Арустамяна в YouTube. Футболист отреагировал на появлявшиеся слухи о его возможном переходе в «Зенит».
«Я тоже слышал эти слухи, удивился. Мне здесь всё нравится, я начинаю получать удовольствие от футбола, от усталости после тренировки, от работы. Конечно, я хочу больше играть, давать какой-то результат, но я спокойно работаю с терпением. Я верю, что всё будет хорошо. Остаюсь в Бергамо, 100 процентов», - сказал Миранчук.
Напомним, что Алексей Миранчук выступает за «Аталанту» с осени прошлого года.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Аталанта, Алексей Миранчук