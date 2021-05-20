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У «Милана» есть три варианта замены Чалханоглу

20 Мая 2021, 23:20,

«Милан» наверняка потеряет в конце сезона полузащитника Хакана Чалханоглу, у которого заканчивается контракт. «Россонери», как и прежде, готовы предложить ему зарплату на уровне 4 млн евро в год, но, например, в катарском клубе «Аль-Духаил» хавбеку предлагают вдвое больше.

Tuttosport подобрал тройку наиболее вероятных кандидатов на замену Чалханоглу. У Йосипа Иличича не лучшие отношения с главным тренером «Аталанты» Джаном Пьеро Гасперини, что выливается в нехватку игровой практики. Второй вариант: Генрих Мхитарян, который может покинуть «Рому» из-за разлада с новым наставником «волков» Жозе Моуринью. Родриго де Пауль из «Удинезе» - наиболее вероятный кандидат, но и самый дорогой - примерно 35-40 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Хакан Чалханоглу
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