«Милан» следит за де Паулем

Руководство «Милана» заинтересовано в приобретении аргентинского хавбека «Удинезе» Родриго де Пауля. Журналисты AS сообщают, что «россонери» готовы выплатить требуемые руководством «чёрно-белых» 40 миллионов евро.

Де Паулю 27 лет, он оценивается аналитическим отделом Transfermarkt в 38 миллионов евро и имеет контракт с «Удинезе», действующий до лета 2024 года. Напомним, что «Милан» смазал концовку сезона 2020/21 и не смог навязать битву «Интеру» за золотые медали Серии А – клуб остался на второй строчке. Де Пауль, к слову, играет в «Удинезе» с июля 2016 года – тогда клуб из Удине заплатил «Валенсии» 3 миллиона евро.