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Томори останется в «Милане»

31 Мая 2021, 23:30,

Английский центральный защитник «Челси» Фикайо Томори, выступавший в минувшем сезоне в «Милане» на правах аренды, останется в Серии А – такими данными располагает  Calciomercato.

23-летний Томори, оцениваемый аналитиками Transfermarkt в 20 миллионов евро, присоединился к коллективу Стефано Пиоли в конце января, успев принять участие в 17 играх Серии А.

Сообщается, что стороны практически согласовали перманентный трансфер Томори, который поставит подпись под пятилетним соглашением. «Россонери» переведут на расчётный счёт «Челси» 27 миллионов евро. «Милан» на протяжении нескольких месяцев выпрашивал скидку, но «Челси» отказался снижать цену.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Челси, Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Фикайо Томори
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