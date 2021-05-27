Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Милан» желает продлить контракт Кесси

27 Мая 2021, 09:45,

Полузащитник сборной Кот-д`Ивуара Франк Кесси в скором времени продлит контракт с «Миланом». Руководство «россонери» предложило игроку договор до лета 2026 года, по условиям которого африканец будет получать 3,5 миллиона евро в год.

В настоящий момент хавбек, набравший в сезоне 2020/21 в Серии А 19 очков по системе гол+пас, оценивается порталом Transfermarket в 50 миллионов евро. Его текущее соглашение теряет юридическую силу летом 2022 года.

Издание Calciomercato отмечает, что агент футболиста требует 5 миллионов евро в качестве оклада, и боссы «красно-чёрных» готовы пойти на уступки.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Милан, Серия А, Франк Кесси
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
​Судьба Роналду и Лига чемпионов для «Ювентуса»: интриги последнего тура Серии А
​Судьба Роналду и Лига чемпионов для «Ювентуса»: интриги последнего тура Серии А


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола