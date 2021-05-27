«Милан» желает продлить контракт Кесси

Полузащитник сборной Кот-д`Ивуара Франк Кесси в скором времени продлит контракт с «Миланом». Руководство «россонери» предложило игроку договор до лета 2026 года, по условиям которого африканец будет получать 3,5 миллиона евро в год.

В настоящий момент хавбек, набравший в сезоне 2020/21 в Серии А 19 очков по системе гол+пас, оценивается порталом Transfermarket в 50 миллионов евро. Его текущее соглашение теряет юридическую силу летом 2022 года.

Издание Calciomercato отмечает, что агент футболиста требует 5 миллионов евро в качестве оклада, и боссы «красно-чёрных» готовы пойти на уступки.